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Международное ралли "Шелковый путь" в 2020 году проводиться не будет из-за коронавируса
Источник материала: Партизан
Организаторы международного ралли "Шелковый путь 2020 года" заявили об отмене гонки.
"В большинстве регионов России продолжают действовать карантинные меры, ограничено международное авиационное и наземное сообщение, не сняты ограничения на проведение спортивных соревнований. Учитывая сложившуюся ситуацию, завершение подготовительных мероприятий и проведение ралли не представляется возможным", - заявил руководитель проекта Владимир Чагин, слова которого приводит пресс-служба соревнования.
Международное ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года. С 2016 года ралли стало трансконтинентальным марафоном - трасса гонки была проложена от Москвы через Казахстан до Пекина, пишет
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Организаторы международного ралли "Шелковый путь 2020 года" заявили об отмене гонки.
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