"В большинстве регионов России продолжают действовать карантинные меры, ограничено международное авиационное и наземное сообщение, не сняты ограничения на проведение спортивных соревнований. Учитывая сложившуюся ситуацию, завершение подготовительных мероприятий и проведение ралли не представляется возможным", - заявил руководитель проекта Владимир Чагин, слова которого приводит пресс-служба соревнования.



