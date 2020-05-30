Чем заменить любимые блюда из фастфуда? Четыре простых рецепта от блогера

Источник материала: Tut.by

Даже «вредное» блюдо можно приготовить так зожно, что оценят и заядлые любители майонеза, уверена Виктория Терещенко. В своем блоге белоруска делится лайфхаками по выбору продуктов и адаптированными рецептами привычных блюд. И вот какие она рекомендует приготовить читателям HEALTH.TUT.BY.



Фото: instagram.com

Весной и летом половину рациона Виктория составляет из фруктов, ягод (клубники, черешни, земляники), зелени (лук, салаты, петрушка) и овощей (брокколи, цветная и белокочанная капуста, молодой горошек и морковь, огурец, редис). Картофель тоже не возбраняется — особенно приготовленный в кожуре, без добавления большого количества соли и масла. Это, говорит блогер, полноценная часть здорового рациона.

Картофель по-деревенски

Для рецепта понадобится: