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Чем заменить любимые блюда из фастфуда? Четыре простых рецепта от блогера

30.05.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Даже «вредное» блюдо можно приготовить так зожно, что оценят и заядлые любители майонеза, уверена Виктория Терещенко. В своем блоге белоруска делится лайфхаками по выбору продуктов и адаптированными рецептами привычных блюд. И вот какие она рекомендует приготовить читателям HEALTH.TUT.BY.


Фото: instagram.com

Весной и летом половину рациона Виктория составляет из фруктов, ягод (клубники, черешни, земляники), зелени (лук, салаты, петрушка) и овощей (брокколи, цветная и белокочанная капуста, молодой горошек и морковь, огурец, редис). Картофель тоже не возбраняется — особенно приготовленный в кожуре, без добавления большого количества соли и масла. Это, говорит блогер, полноценная часть здорового рациона.

Картофель по-деревенски

Для рецепта понадобится:

  • картофель;
  • растительное масло (можно оливковое или даже кокосовое);
  • специи или травы, соль (обратите внимание, чтобы ее не было в составе приправ).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Адекватная Блогиня Виктория

 
 
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Даже «вредное» блюдо можно приготовить так зожно, что оценят и заядлые любители майонеза, уверена ЗОЖ-блогер Виктория Терещенко и делится четырьмя рецептами,...
 
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