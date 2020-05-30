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ДТП в Гродненском районе: водителя выбросило из кабины через лобовое стекло

30.05.2020 16:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП в Гродненском районе: водителя выбросило из кабины через лобовое стекло

ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ. Гродненский район. В 12-м часу грузовик МАЗ съехал далеко в кювет с автодороги «Барановичи – Волковыск – Гродно». От удара об откос мелиоративного канала водителя выбросило из кабины через лобовое стекло.

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43-летний мужчина получил лёгкие травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Эксперты изучают техническое состояние автомобиля. Возможно, опасное изменение траектории движения произошло из-за неисправности.

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Теги: Новости, Гродно
 
 
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ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ. Гродненский район. В 12-м часу грузовик МАЗ съехал далеко в кювет с автодороги «Барановичи – Волковыск – Гродно». От удара об откос мелиоративного...
 
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