ДТП в Гродненском районе: водителя выбросило из кабины через лобовое стекло

Источник материала: ОНТ

ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ. Гродненский район. В 12-м часу грузовик МАЗ съехал далеко в кювет с автодороги «Барановичи – Волковыск – Гродно». От удара об откос мелиоративного канала водителя выбросило из кабины через лобовое стекло.

Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:

Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал . Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK • Обсудить новость в Facebook • Обсудить новость в Одноклассниках •

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

43-летний мужчина получил лёгкие травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Эксперты изучают техническое состояние автомобиля. Возможно, опасное изменение траектории движения произошло из-за неисправности.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram