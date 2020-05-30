Охранник госучреждения погиб во время стрельбы в ходе протестов в США

Источник материала: ОНТ

Сотрудник Федеральной охранной службы США погиб в результате стрельбы в городе Окленд в Калифорнии, где в ночь на субботу вспыхнули протестные акции из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным источника, еще один охранник получил ранения.

Идет расследование. Отмечается, что сотрудники федеральной охранной службы (она относится к министерству внутренней безопасности США), обеспечивают безопасность в госучреждениях, а также выполняют функции правоохранительных органов.

Всего на данный момент, по информации полиции Окленда, акции протеста из-за гибели Флойда собрали не менее 7,5 тысячи человек. Демонстрации начались мирно, однако завершились беспорядками. Протестующие устраивают пожары, повреждают имущество, оскорбляют полицейских.

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