ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Охранник госучреждения погиб во время стрельбы в ходе протестов в США

30.05.2020 17:00 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Охранник госучреждения погиб во время стрельбы в ходе протестов в США

Сотрудник Федеральной охранной службы США погиб в результате стрельбы в городе Окленд в Калифорнии, где в ночь на субботу вспыхнули протестные акции из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным источника, еще один охранник получил ранения.

Идет расследование. Отмечается, что сотрудники федеральной охранной службы (она относится к министерству внутренней безопасности США), обеспечивают безопасность в госучреждениях, а также выполняют функции правоохранительных органов.

Всего на данный момент, по информации полиции Окленда, акции протеста из-за гибели Флойда собрали не менее 7,5 тысячи человек. Демонстрации начались мирно, однако завершились беспорядками. Протестующие устраивают пожары, повреждают имущество, оскорбляют полицейских.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудник Федеральной охранной службы США погиб в результате стрельбы в городе Окленд в Калифорнии, где в ночь на субботу вспыхнули протестные акции из-за гибели...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк ожидает прирост доли безналичных расчетов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
30.05.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика