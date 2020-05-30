Нацбанк ожидает прирост доли безналичных расчетов

Источник материала: ОНТ

Ставка на безналичный расчет. Нацбанк ожидает, что платежей с помощью банковских карточек, в том числе через интернет-банкинг, станет больше.



С января по апрель доля такого «безкупюрного» оборота выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года. В магазинах, кафе, на автостанциях карточками или привязанными к счетам устройствами расплачиваются в половине всех случаев.

Татьяна Рускевич, начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Беларуси: «Нацбанком приняты максимально возможные меры для того, чтобы оградить наше население от личного присутствия в банках. Предоставлены все возможности наших банков, чтобы клиенты смогли полностью удаленно и дистанционно обеспечивать все свои платежные требования, услуги получать от банков в том удобном формате, который позволяет им оставаться дома».

Ещё одна новая услуга, к которой готовятся банки и торговые центры – снятие наличных через кассовые аппараты. То есть, фактически в магазине. Сервис заработает уже в июне пока только в малых городах и сельской местности, где не так много банкоматов и банковских отделений.

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