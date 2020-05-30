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Нацбанк ожидает прирост доли безналичных расчетов
Источник материала: ОНТ
Ставка на безналичный расчет. Нацбанк ожидает, что платежей с помощью банковских карточек, в том числе через интернет-банкинг, станет больше.
Ещё одна новая услуга, к которой готовятся банки и торговые центры – снятие наличных через кассовые аппараты. То есть, фактически в магазине. Сервис заработает уже в июне пока только в малых городах и сельской местности, где не так много банкоматов и банковских отделений.
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Ставка на безналичный расчет. Нацбанк ожидает, что платежей с помощью банковских карточек, в том числе через интернет-банкинг, станет больше.С января по апрель доля...
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