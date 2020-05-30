Нужно ли проводить парады и соблюдать права ЛГБТ? Главное из Insta-эфира Бабарико

Источник материала: KYKY

Сегодня, 30 мая, кандидат в президенты Беларуси, экс-глава Белгазпромбанка и меценат Виктор Бабарико провел в Instagram прямой эфир и ответил на вопросы, которые присылали ему в комментарии. KYKY записал самое главное.

Виктор начал с самой громкой в Беларуси темы на сегодня – задержания блогера Тихановского и выпадов Лукашенко в сторону других кандидатов а президентское кресло.

«Вчерашний день показал, что многочисленные нарушения, которые совершаются уже на этом этапе, ставят возможность честных выборов под угрозу. Мы видим провокации, угрозы, многочисленные злоупотребления служебным положением. Мы видим публичные предупреждения отдельным кандидатам в президенты в том, что им угрожают отказом от трудоустройства, их дискриминируют по гендерному и национальному признаку. Утверждают, что существует информация, обвиняющая отдельных кандидатов в президенты в коррупции, либо сокрытии фактов получении иностранной помощи. Я считаю, что это недопустимо.

Завтра мы будем передавать обращение ко всем кандидатам в президенты с целью обеспечить честные выборы. Мы будем обращаться ко всем претендентам, к членам избирательных групп, к избирателям, к бизнесам и к госуправлением. Нарушения, о которых вы должны неукоснительно сообщать и документально подтверждать, следующие:

Если вас принуждают ставить подписи;

Если администрация предприятия участвует в сборе подписей;

Если вам предлагают мотивирующие вещи за то, чтобы вы поставили подпись;

Если руководители ваших организаций превышают служебные полномочия и используют свои возможности и власть для того, чтобы убедить вас поставить подпись – это явное нарушение.

Мы призываем всех соблюдать законодательство. Проявить сознательность и зафиксировать факты нарушения. У себя на сайте и в соцсетях мы разместим телефон для юридической помощи. Если последуют увольнения и вы докажете этот факт, мы организуем общественную, юридическую и финансовую поддержку каждого пострадавшего. Мы призываем всех кандидатов обеспечить такую же защиту своим избирателям и ченам своих инициативных групп.

В понедельник мы отправим в ЦИК обращение, содержащее описание уже допущенных нарушений на этом этапе. Наша задача – обеспечить защиту граждан Республики Беларусь. Мы надеемся построить честные выборы-2020».

Вопросы. Так как вам предлагали должность премьера?

«У нас есть запись, где был вопрос, готов ли я объединяться с кем-либо. Ко мне действительно поступило предложение от одной из инициативной группы: вы снимаетесь, мы победим и предложим вам пост премьера. Я не ожидал, что это будет воспринято, как предложение из одного штаба. Я несколько раз говорил в интервью, что это предложение не от штаба действующего президента.

Я был поражен тем, насколько или непрофессионально работают те, кто обеспечивает информ поддержку нынешней власти, либо сознательно ее дезинформируют».

Что делать, если меня заставляют подписываться?

«Заставлять не имеет права никто. Фиксируйте, документирует эти нарушения и вам будет оказана юридическая поддержка. Что касается вашего права: вы можете подписать все 15 подписных листов. Но принуждать вас подписываться за одного никто права не имеет».

Как убедить людей, что вы – не пророссийский?

«Убеждать людей в том, что пророссийский я или нет – смысла нет. Нужно убеждать людей в том, что они должны дать возможность альтернативным выборам. Я хочу, чтобы наша страна была независимой. Я хочу, чтобы у нас прошли честные выборы».

Вы готовы к провокациям?

«Мы изначально понимали, что они могут быть. Но мы не ожидали, что они могут быть на столь ранней стадии, и могут быть столь циничны».

Вы беспокоитесь за свою жизнь?

«Я – разумный человек, я беспокоюсь за свою жизнь, за жизнь своих близких. Но мне кажется, в рамках действующей избирательной кампании, в начале 21 века угрозы моей жизни не существует».

Как вы относитесь к женщине-президенту?

«Профессиональная оценка не зависит от гендерного признака. Когда кто-то заявляет о том, что женщина не может быть политиком или президентом, – это вопиющая дискриминация, которая однозначно требует реакции».

Есть ли смысл идти на выборы?

«Я хочу донести мысль: если вы не пойдете на выборы-2020, вы проголосуете «за».

Как вы относитесь к словам Лукашенко про вас?

«В принципе не приемлю тональность оскорбления и угроз. Оскорбления и угрозы обусловлены страхом того, кто оскорбляет, либо недостаточным воспитанием, либо небольшим уровнем социальной ответственности. Поэтому отношусь [к угрозам] категорически отрицательно».

Вы все еще верите в свободные выборы?

«Я не «еще», я просто верю в честные свободные выборы. <...> В неделю досрочного голосования [постарайтесь] максимально воздержаться от этого голосования».

Как вы относитесь к задержанию блогера Тихановского?

«Я категорически против любых провокаций, я категорически против любых противозаконных действий относительно не только претендентов в кандидаты в президенты, но и любых граждан. Поэтому, если это задержание незаконно, а пока, во всяком случае те материалы, которые выложены, я не знаю, я там не был, сложно давать юридическую оценку, но то, что мы видим, говорит о том, что это была провокация, а значит задержание Тихановского незаконно. Значит, я к этому отношусь отрицательно».

Как вы относитесь к беларуской милиции?

«У нас часто случается зазеркалье. Основная задача милиции – обеспечить порядок и защиту наших граждан, но иногда этого не случается. <...> Я сильно благодарен милиционерам, когда они выполняют свою функцию. К такой милиции я отношусь с большим уважением. <…> Но если люди забывают о том, что они являются теми, кто должен защищать народ, а не выполнять приказы, которые направлены против этого народа, – тогда это не милиция. И они как минимум не имеют офицерской чести».

Как вы относитесь к парадам?

«Не войной единственной и не парадами должна жить страна. <…> Бряцание оружием, когда больше 50 человек – это опасно. Вообще непонятно мне».

Права ЛГБТ должны соблюдаться?

«Права человека должны соблюдаться неукоснительно. Независимо от того, к каким он сообществам принадлежит. Мы имеем право на тех партнеров, которых мы выбираем».