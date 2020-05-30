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Анатолий Сивак обратился к минчанам: не позволено нарушать законодательство и вносить негатив в городскую жизнь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В мирном ключе и в рамках закона. Никакие проплаченные проекты и амбиции не должны ставить под угрозу мирную жизнь людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В связи с этим к жителям Минска обратился председатель Мингорисполкома.
Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
Поэтому прошу тех граждан, прошу такую категорию как родители, чтобы подумали о себе, подумали о своих детях для того, чтобы учитывать эти особенности сегодняшнего момента и понимать, какие здесь процессы происходят. Для нас это очень важно, и мы обеспечим нормальную городскую жизнь.
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Анатолий Сивак обратился к минчанам: не позволено нарушать законодательство и вносить негатив в городскую жизнь
Новости Беларуси. В мирном ключе и в рамках закона. Никакие проплаченные проекты и амбиции не должны ставить под угрозу мирную жизнь людей, сообщили в программе...
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