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Анатолий Сивак обратился к минчанам: не позволено нарушать законодательство и вносить негатив в городскую жизнь

30.05.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В мирном ключе и в рамках закона. Никакие проплаченные проекты и амбиции не должны ставить под угрозу мирную жизнь людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим к жителям Минска обратился председатель Мингорисполкома.  

Анатолий Сивак обратился к минчанам: не позволено нарушать законодательство и вносить негатив в городскую жизнь

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
Наша задача чтобы этот момент создания напряжения, особенно обострение ситуаций там, где пикеты проходят в местах массового скопления людей, допустим, у рынка, у торгового центра, где люди в выходные живут обычной жизнью. Тогда это может быть и в точках, где люди компактно проживают  это тоже ненормальную ситуацию создавать. Нарушать законодательство это не позволено и вносить негатив в городскую жизнь. Власть должна это не допустить, и у нас есть для этого ресурс. Мы предпримем любые решения для того, чтобы выполнять законодательство, на то мы и власть.

Поэтому прошу тех граждан, прошу такую категорию как родители, чтобы подумали о себе, подумали о своих детях для того, чтобы учитывать эти особенности сегодняшнего момента и понимать, какие здесь процессы происходят. Для нас это очень важно, и мы обеспечим нормальную городскую жизнь.

Люди в материале: Анатолий Сивак

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В мирном ключе и в рамках закона. Никакие проплаченные проекты и амбиции не должны ставить под угрозу мирную жизнь людей, сообщили в программе...
 
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