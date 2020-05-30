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Илон Маск планирует вторую попытку запуска корабля Crew Dragon компании SpaceX

30.05.2020 17:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Илон Маск планирует вторую попытку запуска корабля Crew Dragon компании SpaceX

Событие, которое может изменить инженерный мир. Илон Маск рассматривает возможность запустить сегодня на МКС корабль Crew Dragon компанииSpaceX с астронавтами на борту.

Это будет вторая попытка отправить аппарат. В прошлый раз это сделать помешала плохая погода. Что касается других испытаний Маска, то прототип грузового корабля Starship снова потерпел неудачу. Третий раз за год аппарат взорвался

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Событие, которое может изменить инженерный мир. Илон Маск рассматривает возможность запустить сегодня на МКС корабль Crew Dragon компанииSpaceX с астронавтами на борту....
 
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