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Илон Маск планирует вторую попытку запуска корабля Crew Dragon компании SpaceX
Источник материала: ОНТ
Событие, которое может изменить инженерный мир. Илон Маск рассматривает возможность запустить сегодня на МКС корабль Crew Dragon компанииSpaceX с астронавтами на борту.
Это будет вторая попытка отправить аппарат. В прошлый раз это сделать помешала плохая погода. Что касается других испытаний Маска, то прототип грузового корабля Starship снова потерпел неудачу. Третий раз за год аппарат взорвался
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Событие, которое может изменить инженерный мир. Илон Маск рассматривает возможность запустить сегодня на МКС корабль Crew Dragon компанииSpaceX с астронавтами на борту....
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