|
Оранжевый уровень опасности объявлен на 31 мая
Источник материала: ОНТ
Сильные дожди, ветер и грозы. Погоду в Беларуси диктует южный циклон «Изольда». Из-за сильного ветра в стране на 31 мая объявлен оранжевый уровень опасности.
Вдобавок – дожди, местами сильные и с грозами. Ветер северный до 20 метров в секунду. В общем, никак не лето. Днём по северу температура достигнет +22°C, но тепло совсем не ощущается. Погода сменит тренд лишь в начале следующей недели.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сильные дожди, ветер и грозы. Погоду в Беларуси диктует южный циклон «Изольда». Из-за сильного ветра в стране на 31 мая объявлен оранжевый уровень опасности. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)