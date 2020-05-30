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Оранжевый уровень опасности объявлен на 31 мая

30.05.2020 18:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оранжевый уровень опасности объявлен на 31 мая

Сильные дожди, ветер и грозы. Погоду в Беларуси диктует южный циклон «Изольда». Из-за сильного ветра в стране на 31 мая объявлен оранжевый уровень опасности. 

Вдобавок – дожди, местами сильные и с грозами. Ветер северный до 20 метров в секунду. В общем, никак не лето. Днём по северу температура достигнет +22°C, но тепло совсем не ощущается. Погода сменит тренд лишь в начале следующей недели.

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Сильные дожди, ветер и грозы. Погоду в Беларуси диктует южный циклон «Изольда». Из-за сильного ветра в стране на 31 мая объявлен оранжевый уровень опасности. ...
 
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