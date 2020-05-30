|
Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Источник материала: Tut.by
Голливудский режиссер Квентин Тарантино назвал «Социальную сеть» Дэвида Финчера лучшим фильмом десятилетия. Об этом
Издание решило выяснить, какой фильм известный режиссер считает лучшим в десятилетии. Ведь ранее он рассказывал о фильме, который по его личному мнению занимает второе место в этом рейтинге — это
— «Социальная сеть» — фильм номер один. Потому что он лучший, вот и все! У него просто нет конкурентов, — объяснил выбор Тарантино.
В фильме «Социальная сеть» (2010) рассказывается история создания одной из самых популярных социальных сетей — Facebook. Успех этой сети среди пользователей по всему миру навсегда изменил жизнь студентов-однокурсников гарвардского университета, которые основали ее в 2004 году и за несколько лет стали самыми молодыми мультимиллионерами в США.
Известно, что Квентину также очень нравятся фильмы
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голливудский режиссер Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия. Об этом пишет французский журнал Premiere.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)