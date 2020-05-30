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Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

30.05.2020 18:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Голливудский режиссер Квентин Тарантино назвал «Социальную сеть» Дэвида Финчера лучшим фильмом десятилетия. Об этом пишет французский журнал Premiere.


Фото: кадр из фильма «Социальная сеть»

Издание решило выяснить, какой фильм известный режиссер считает лучшим в десятилетии. Ведь ранее он рассказывал о фильме, который по его личному мнению занимает второе место в этом рейтинге — это «Дюнкерк» Кристофера Нолана.

— «Социальная сеть» — фильм номер один. Потому что он лучший, вот и все! У него просто нет конкурентов, — объяснил выбор Тарантино.

В фильме «Социальная сеть» (2010) рассказывается история создания одной из самых популярных социальных сетей — Facebook. Успех этой сети среди пользователей по всему миру навсегда изменил жизнь студентов-однокурсников гарвардского университета, которые основали ее в 2004 году и за несколько лет стали самыми молодыми мультимиллионерами в США.

Известно, что Квентину также очень нравятся фильмы «Полночь в Париже», «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Бойцовский клуб».

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Голливудский режиссер Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия. Об этом пишет французский журнал Premiere.
 
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