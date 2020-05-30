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Мэр столицы Анатолий Сивак обратился к жителям Минска (ВИДЕО)

30.05.2020 17:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мэр столицы Анатолий Сивак обратился к жителям Минска (ВИДЕО)Минска (ВИДЕО)" class="one-news__figure-img">

Никакие проплаченные политические проекты и амбиции не должны ставить под угрозу мирную жизнь людей. Такое мнение высказал председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак в своём обращении к жителям Минска.

СМОТРИТЕ ВИДЕО!


ВИДЕО: НГТРК

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Теги: Минск
 
 
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Никакие проплаченные политические проекты и амбиции не должны ставить под угрозу мирную жизнь людей. Такое мнение высказал председатель Мингорисполкома Анатолий...
 
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