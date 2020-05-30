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Мэр столицы Анатолий Сивак обратился к жителям Минска (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТМинска (ВИДЕО)" class="one-news__figure-img">
Никакие проплаченные политические проекты и амбиции не должны ставить под угрозу мирную жизнь людей. Такое мнение высказал председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак в своём обращении к жителям Минска.
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Никакие проплаченные политические проекты и амбиции не должны ставить под угрозу мирную жизнь людей. Такое мнение высказал председатель Мингорисполкома Анатолий...
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