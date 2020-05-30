Мэр столицы Анатолий Сивак обратился к жителям Минска (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Минска (ВИДЕО)" class="one-news__figure-img">

Никакие проплаченные политические проекты и амбиции не должны ставить под угрозу мирную жизнь людей. Такое мнение высказал председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак в своём обращении к жителям Минска.



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ВИДЕО: НГТРК

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