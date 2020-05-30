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В Москве +10, в Киеве +18. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 июня
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают облачно с прояснениями и +20. Столько же ожидается в Риме, но с поправкой на дождь, рассказали в программе
На два градуса прохладнее будет в Вене. В Мадриде столбик термометра покажет +26.
В Софии ожидается +13 и дождь. В Анкаре прогнозируют +19 и грозу. На два градуса будет выше в Афинах.
В Вильнюсе обещают пасмурную погоду и +14. На пункт выше ожидается в Риге. В Варшаве и Киеве прогнозируют +18.
В Москве в начале недели синоптики обещают дождливую погоду и +10.
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В Париже синоптики обещают облачно с прояснениями и +20. Столько же ожидается в Риме, но с поправкой на дождь, рассказали в программе «Плюс-минус». На два градуса...
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