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В Москве +10, в Киеве +18. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 июня

30.05.2020 18:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают облачно с прояснениями и +20. Столько же ожидается в Риме, но с поправкой на дождь, рассказали в программе «Плюс-минус»

В Москве +10, в Киеве +18. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 июня

На два градуса прохладнее будет в Вене. В Мадриде столбик термометра покажет +26.

Каким будет начало лета? Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Софии ожидается +13 и дождь. В Анкаре прогнозируют +19 и грозу. На два градуса будет выше в Афинах.

В Москве +10, в Киеве +18. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 июня

В Вильнюсе обещают пасмурную погоду и +14. На пункт выше ожидается в Риге. В Варшаве и Киеве прогнозируют +18.

В Москве +10, в Киеве +18. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 июня

В Москве в начале недели синоптики обещают дождливую погоду и +10.

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В Париже синоптики обещают облачно с прояснениями и +20. Столько же ожидается в Риме, но с поправкой на дождь, рассказали в программе «Плюс-минус».  На два градуса...
 
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