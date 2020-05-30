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Рекорд холода 40-летней давности побит в мае в Беларуси

30.05.2020 18:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Рекорд холода 40-летней давности побит в конце мая в Беларуси, рассказали в программе «Плюс-минус». В ночь на 24 мая на севере Витебской области столбик термометра показал минус полтора градуса.

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Рекорд холода 40-летней давности побит в мае в Беларуси

Всего за последний месяц весны на белорусских метеостанциях обновлено 30 рекордов холода.

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Рекорд холода 40-летней давности побит в конце мая в Беларуси, рассказали в программе «Плюс-минус». В ночь на 24 мая на севере Витебской области столбик термометра...
 
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