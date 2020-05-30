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Рекорд холода 40-летней давности побит в мае в Беларуси
Источник материала: СТВ
Рекорд холода 40-летней давности побит в конце мая в Беларуси, рассказали в программе
Всего за последний месяц весны на белорусских метеостанциях обновлено 30 рекордов холода.
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Рекорд холода 40-летней давности побит в конце мая в Беларуси, рассказали в программе «Плюс-минус». В ночь на 24 мая на севере Витебской области столбик термометра...
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