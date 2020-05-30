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Минское «Динамо» примет «Шахтер» в чемпионате Беларуси по футболу

30.05.2020 18:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минское «Динамо» примет «Шахтер» в чемпионате Беларуси по футболу

11-й тур чемпионата страны продолжается. В игровой программе субботы намечено два матча.

Центральным станет противостояние в Минске – «Динамо» на одноимённом национальном олимпийском стадионе примет «Шахтёр». Матч начнётся в 19 часов. Солигорский клуб продолжает погоню за БАТЭ в чемпионской гонке. Сейчас между клубами – четыре очка. Минское «Динамо» на скромной 11-й позиции. Также сегодня сыграют еще две команды из нижней части турнирной таблицы. «Белшина» в Бобруйске примет «Славию».

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Теги: Минск
 
 
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11-й тур чемпионата страны продолжается. В игровой программе субботы намечено два матча. Центральным станет противостояние в Минске – «Динамо» на одноимённом...
 
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