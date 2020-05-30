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«Провокация – это вся кампания Тихановского»: первый секретарь ЦК Компартии прокомментировал ситуацию в Гродно

30.05.2020 19:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Провокация – это вся кампания Тихановского»: первый секретарь ЦК Компартии прокомментировал ситуацию в ГродноГродно" class="one-news__figure-img">

Первый секретарь Центрального комитета Компартии Беларуси Алексей Сокол прокомментировал этап сбора подписей и задержание блогера Тихановского в Гродно. Об этом сообщается на сайте Коммунистической партии.

Сокол отметил, что сбор подписей нельзя проводить в формате митинга, это незаконно.

По словам первого секретаря ЦК КПБ, эта акция – задумка политтехнологов. Также он добавил, что сам Тихановский позволил себе недопустимое обращение с женщиной.

Как пояснил политик, вся кампания Тихановского – это провокация.

Он также отметил, что этот человек – профессиональный пиарщик и умеет делать картинку, не соответствующую действительности.

Политик также обратил внимание на то, как блогер себя вел с потенциальным избирателем.

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Теги: Гродно
 
 
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Первый секретарь Центрального комитета Компартии Беларуси Алексей Сокол прокомментировал этап сбора подписей и задержание блогера Тихановского в Гродно. Об этом...
 
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