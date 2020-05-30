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«Провокация – это вся кампания Тихановского»: первый секретарь ЦК Компартии прокомментировал ситуацию в Гродно
Источник материала: ОНТГродно" class="one-news__figure-img">
Первый секретарь Центрального комитета Компартии Беларуси Алексей Сокол прокомментировал этап сбора подписей и задержание блогера Тихановского в Гродно. Об этом
Сокол отметил, что сбор подписей нельзя проводить в формате митинга, это незаконно.
По словам первого секретаря ЦК КПБ, эта акция – задумка политтехнологов. Также он добавил, что сам Тихановский позволил себе недопустимое обращение с женщиной.
Как пояснил политик, вся кампания Тихановского – это провокация.
Он также отметил, что этот человек – профессиональный пиарщик и умеет делать картинку, не соответствующую действительности.
Политик также обратил внимание на то, как блогер себя вел с потенциальным избирателем.
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«Провокация – это вся кампания Тихановского»: первый секретарь ЦК Компартии прокомментировал ситуацию в Гродно
Первый секретарь Центрального комитета Компартии Беларуси Алексей Сокол прокомментировал этап сбора подписей и задержание блогера Тихановского в Гродно. Об этом...
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