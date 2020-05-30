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Погода в областных центрах Беларуси с 1 по 7 июня. Прогноз от Дмитрия Рябова

30.05.2020 19:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 1 по 7 июня. Прогноз от Дмитрия Рябова

Активный черноморский циклон Изольда принес в последние дни  мая сильные дожди, порывистый ветер и грозы. Но лето все же наступит. Атмосферное давление вырастет, облаков и дождей станет меньше, ветер начнет стихать. Но первые летние дни погода все равно будет в среднем на 3-5 градусов ниже климатической нормы.

 В начале недели ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Утром могут быть туманы. В ночные часы столбики термометров покажут +6°C…+12°C. Днём будет всего лишь 14 — 21 градусов выше ноля. Во вторник и среду потеплеет. На востоке Беларуси будет около +17°C , а на западе до +23°C.

 В четверг и пятницу будут поступать влажные воздушные массы с юго-запада Европы. Будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Ночью и утром могут быть туманы, ухудшающие видимость до 500 метров. Ночью температура воздуха +4°C…+9°C, днём от +18°C  до +24°C.

 В субботу и воскресенье погода будет капризной. Ожидается облачная с небольшими прояснениями погода с дождями различной интенсивности. В отдельных районах будут отмечаться грозы. Ветер западной четверти, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от +5°C  до +10°C, в разгар дня +17°C …+23°C.

Подробный прогноз погоды в областных центрах Беларуси от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»! 


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Активный черноморский циклон Изольда принес в последние дни  мая сильные дожди, порывистый ветер и грозы. Но лето все же наступит. Атмосферное давление вырастет,...
 
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