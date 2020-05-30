У самой молодой миллиардерши в мире отобрали титул

Источник материала: Ежедневник

Сама она раскритиковала Forbes за публикацию «неточных утверждений и недоказанных предположений» о ее доходах.

Основательницу одноименного косметического бренда Кайли Дженнер обвинили во лжи и подделке налоговых деклараций своей компании с целью сохранить титул самой молодой миллиардерши.

По информации Forbes, в настоящий момент доход Дженнер составляет не миллиард долларов, а чуть менее 900 миллионов долларов, пишет lenta.ru .

Бизнесменша впервые получила звание самой молодой миллиардерши, заработавшей свое состояние самостоятельно, в марте 2019 года. Через год журнал присудил ей это звание второй раз подряд.

В своем Twitter-аккаунте Дженнер раскритиковала Forbes за публикацию «неточных утверждений и недоказанных предположений» о ее доходах.