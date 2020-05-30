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Крупнейшую антинаркотическую операцию провели военные из 26 стран: изъято 50 т кокаина и 1,5 млрд долларов

30.05.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Правоохранители и военные из 26 стран изъяли крупную партию наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшую антинаркотическую операцию провели военные из 26 стран: изъято 50 т кокаина и 1,5 млрд долларов

Более 50 тонн кокаина конфисковали у преступных группировок в рамках одной из крупнейших в истории совместной антинаркотической операции. Полтора месяца военные из Колумбии, стран Европы и Америки проводили рейды на море и на суше.

Крупнейшую антинаркотическую операцию провели военные из 26 стран: изъято 50 т кокаина и 1,5 млрд долларов

Помимо кокаина им удалось конфисковать несколько тонн марихуаны и свыше 1,5 миллиарда долларов. Задержаны 150 человек. Арестованы подводные лодки, четыре самолета и 38 морских судов.

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Новости мира. Правоохранители и военные из 26 стран изъяли крупную партию наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 50 тонн кокаина...
 
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