Как защитить свой сад и огород от вредителей? Рубрика «Удачный гид»

Источник материала: ОНТ

Весна и начало лета – время, когда просыпаются и начинают активное питание многочисленные насекомые. Какими прожорливыми и вредоносными они бывают знают, как правило, все дачники и огородники. Некоторые имеют отличный аппетит и представляют серьёзный риск для сада и огорода. Что делать, чтобы защита овощных и плодовых культур от вредителей была эффективной, и вы не остались без урожая, выяснял наш «Удачный гид».





ФОТО: БелТА

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