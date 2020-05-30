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Как защитить свой сад и огород от вредителей? Рубрика «Удачный гид»

30.05.2020 19:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как защитить свой сад и огород от вредителей? Рубрика «Удачный гид»

Весна и начало лета – время, когда просыпаются и начинают активное питание многочисленные насекомые. Какими прожорливыми и вредоносными они бывают знают, как правило, все дачники и огородники. Некоторые имеют отличный аппетит и представляют серьёзный риск для сада и огорода. Что делать, чтобы защита овощных и плодовых культур от вредителей была эффективной, и вы не остались без урожая, выяснял наш «Удачный гид».  



ФОТО: БелТА

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Весна и начало лета – время, когда просыпаются и начинают активное питание многочисленные насекомые. Какими прожорливыми и вредоносными они бывают знают, как...
 
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