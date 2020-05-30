ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Байер» обыграл «Фрайбург» в чемпионате Германии по футболу

30.05.2020 19:54 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Байер» обыграл «Фрайбург» в чемпионате Германии по футболу

Быстрыми темпами к финишу близится футбольная Бундеслига. В 29-м туре «Байер» обыграл «Фрайбург». Победу клубу из Левекузена принёс единственный точный удар.

Автор гола – 20-летний нападающий Кай Хаверц. Сегодня свой матч проведет безоговорочный лидер чемпионата Германии «Бавария». Мюнхенцы дома принимают «Фортуну» из Дюссельдорфа. Дортмундская «Боруссия» завтра сыграет с «Падерборном».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Быстрыми темпами к финишу близится футбольная Бундеслига. В 29-м туре «Байер» обыграл «Фрайбург». Победу клубу из Левекузена принёс единственный точный удар. Автор...
 
Новости дня
Новости разные
 
Аисты-блогеры появились в Кореличском районе. За жизнью Яся и Янины можно наблюдать онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
30.05.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика