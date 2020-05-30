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«Байер» обыграл «Фрайбург» в чемпионате Германии по футболу
Источник материала: ОНТ
Быстрыми темпами к финишу близится футбольная Бундеслига. В 29-м туре «Байер» обыграл «Фрайбург». Победу клубу из Левекузена принёс единственный точный удар.
Автор гола – 20-летний нападающий Кай Хаверц. Сегодня свой матч проведет безоговорочный лидер чемпионата Германии «Бавария». Мюнхенцы дома принимают «Фортуну» из Дюссельдорфа. Дортмундская «Боруссия» завтра сыграет с «Падерборном».
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Быстрыми темпами к финишу близится футбольная Бундеслига. В 29-м туре «Байер» обыграл «Фрайбург». Победу клубу из Левекузена принёс единственный точный удар. Автор...
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