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Аисты-блогеры появились в Кореличском районе. За жизнью Яся и Янины можно наблюдать онлайн
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Необычные блогеры появились в Кореличском районе. Это аисты Ясь и Янина, которые живут в туристической деревне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря креативному мышлению владельцев крестьянского хозяйства за жизнью пернатых и их птенцов можно наблюдать онлайн. Так сказать, почувствовать себя орнитологом-любителем.
Жизнь аистов без прикрас и напоказ. Точнее, в режиме онлайн.
Еще в начале весны владельцы туристической деревни перед прилетом пернатых установили камеру прямо в метре от гнезда. Так тысячи пользователей интернета стали участниками зарождения крылатой семьи.
Иван Радюкевич, глава крестьянского хозяйства:
Как аисты месяц высиживали яйца, как вылупился первый птенец, а за ним и другие подтянулись, как заботливые родители греют и кормят аистят. Теперь утро в семье Ивана Радюкевича обязательно начинается с просмотра трансляции. Признается: наблюдать за природой оказалось увлекательно.
Нина Радюкевич, жительница деревни Белые Луга:
Иван Радюкевич:
Пернатые, сами того не подозревая, стали популярными блогерами. Пользователи даже дали им имена – Ясь и Янина. Владельцы же говорят, что птицы – талисманы деревни.
Галина Буро, корреспондент:
Птицы, которых негласно прозвали символами Беларуси, уже полноправно стали частью большого хозяйства. Здесь животных разводят, чтобы турист чувствовал себя как в деревне у бабушки.
На возрожденную деревню в белорусских традициях приезжали посмотреть иностранцы со всего мира. В этом году особенно активен внутренний туризм.
Иван Радюкевич:
Владельцы уверены: аистиное семейство притягивает к ним удачу, к деревне под белыми крыльями.
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Новости Беларуси. Необычные блогеры появились в Кореличском районе. Это аисты Ясь и Янина, которые живут в туристической деревне, сообщили в программе Новости «24...
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