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В Германии задержан мужчина, причастный к гибели вьетнамцев в рефрижераторе
Источник материала: СТВ
Новости Германии. В Германии задержали подозреваемого по делу о гибели 39 вьетнамцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно лишь, что мужчине 29 лет. Предполагается, что организованная им сеть в октябре 2019 года отправила в Великобританию грузовик, в котором и были найдены тела мигрантов.
Напомним, людей обнаружили в контейнерах, оборудованных холодильной установкой. Расследованием жуткого инцидента занялся Европол совместно с полицией нескольких стран. Буквально на днях по подозрению в причастности к инциденту арестовали также 26 человек. Спецоперации проходили в Париже и Брюсселе.
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Новости Германии. В Германии задержали подозреваемого по делу о гибели 39 вьетнамцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно лишь, что мужчине 29...
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