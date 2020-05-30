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ЕС призывает США пересмотреть отношение к ВОЗ

30.05.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Евросоюз призывает власти США пересмотреть решение о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ЕС призывает США пересмотреть отношение к ВОЗ

Руководители ЕС считают, что глобальное сотрудничество и солидарность – единственный эффективный способ борьбы с пандемией. Альянс продолжает поддерживать Всемирную организацию и уже предоставил ей дополнительное финансирование.

Трамп разорвал отношения с ВОЗ

Напомним, о намерении разорвать отношения с ВОЗ ранее сообщил Дональд Трамп. 

Люди в материале: Дональд Трамп

 
 
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Новости мира. Евросоюз призывает власти США пересмотреть решение о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения, сообщили в программе...
 
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