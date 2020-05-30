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ЕС призывает США пересмотреть отношение к ВОЗ
Источник материала: СТВ
Новости мира. Евросоюз призывает власти США пересмотреть решение о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Руководители ЕС считают, что глобальное сотрудничество и солидарность – единственный эффективный способ борьбы с пандемией. Альянс продолжает поддерживать Всемирную организацию и уже предоставил ей дополнительное финансирование.
Напомним, о намерении разорвать отношения с ВОЗ ранее сообщил Дональд Трамп.
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Новости мира. Евросоюз призывает власти США пересмотреть решение о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения, сообщили в программе...
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