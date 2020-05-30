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«Когда он сдавал ЦТ, он физику и математику сдал на 100 баллов. И прислал мне в подарок сертификат»

30.05.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В эти минуты готовится к эфиру программа «Неделя», и вот о чем расскажут корреспонденты СТВ.

«Когда он сдавал ЦТ, он физику и математику сдал на 100 баллов. И прислал мне в подарок сертификат»

Подробности в видеоматериале.

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Новости Беларуси. В эти минуты готовится к эфиру программа «Неделя», и вот о чем расскажут корреспонденты СТВ. Подробности в видеоматериале.
 
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