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«Когда он сдавал ЦТ, он физику и математику сдал на 100 баллов. И прислал мне в подарок сертификат»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В эти минуты готовится к эфиру программа «Неделя», и вот о чем расскажут корреспонденты СТВ.
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Новости Беларуси. В эти минуты готовится к эфиру программа «Неделя», и вот о чем расскажут корреспонденты СТВ. Подробности в видеоматериале.
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