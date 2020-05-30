Лучшая реклама – провокация?

Источник материала: Кобринский вестник

Уже больше недели по городам Беларуси с кортежем из дорогих джипов колесит «блогер-предприниматель» из придуманной только им «страны для жизни» Сергей Тихановский. Точнее катается по стране он уже год, поливая грязью все, что можно. Но теперь в новом качестве – мужа претендента на статус кандидата в президенты Светланы Тихановской. Вероятно, статус «первой леди-джентельмена» ему очень сильно приглянулся. И, кстати, катается Тихановский в сопровождении своей свиты по хорошим дорогам, отстроенным той самой властью, которую он так любит критиковать за разруху и бесхозяйственность. Критиковать не строить!Методы «работы» предпримиимчивого блогера просты, как тапок: очернить все, что можно, обвинить всех, на кого показали заказчики и в традициях всевозможных «цветных» революций и майданов устроить провокации на местах с тем, чтобы потом вложить в ещё непокрытые трудовыми мозолями руки молодёжи «коктейли молотова» и бросить это «мясо» на баррикады… Всё как в методичке. Знаем. Видели. Урок выучили.Сейчас-то у нас, решил Тихановский, страна явно не для жизни. А вот что будет в той самой придуманной им «стране для жизни» и как она будет стоиться он точно и сам не знает. Ибо ничего похожего на программу построения «страны для жизни» у четы Тихановских нет и в помине. Да и не было никогда. Команда авторитетных политиков, экономистов, стратегов? О чём это вы!!! Водитель и оператор… И «страна для жизни» им не нужна. Они ведь создают шоу, которое хорошо срежиссировано со всеми вытекающими из этого подготовительными и бухгалтерскими вопросами. Зато есть при себе большой тапок, запас нескольких кричалок на зависть персонажу «12 стульев» Эллочки Щукиной, почти президентский кортеж из дорогих авто и суперсовременная совсем недешёвая видеотехника. И, конечно же, ярые поклонники первобытных кричалок. Их, правда, не много. В городах Беларуси с населением в несколько сотен тысяч человек набирать по тысяче-полторы подписей – это, я вам скажу, провальное шоу. И любой продюсер об этом вам прямо скажет.У тех, кто не особо следит на бурной политической деятельностью непонятно откуда выпрыгнувшего Тихановского, возникнет вопрос: почему он не пытается баллотироваться сам, а идет его вообще никому неизвестная даже в лицо жена? Ответ прост. Он периодически устраивает провокации, за что уже не впервые получает законные 15 суток. На момент регистрации в Центризбиркоме уже профессиональный сиделец отбывал очередной срок. А 29 мая получил очередной, уже четвертый, в Гродно.Кто-то подумает: понятное дело – власть душит оппозиционера, борца за справедливость. Вот именно на такое восприятия и рассчитано организуемое предприимчивым блогером шоу с элементами политики: спровоцировать правоохранителей на силовые действия и потом под гневные крики своих сторонников уехать на милицейском авто для разбирательства. И, как пел Владимир Высоцкий, «а потом про это дело раструбят на БиБиСи». В нашем случае не БиБиСи, конечно, а раструбят разного рода информационные и телевизионные помойки с кричащими заголовками и написанными как под копирку текстами о давлении на демократию и провокации властей. И вот ты уже не предприниматель-неудачник, не сумевший построить бизнес в России, а «политик», бросивший вызов Лукашенко. И, конечно же, «жертва режима». А этот статус открывает неплохие перспективы финансирования. Как у Высоцкого в той же песне: «будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин».Кстати о финансировании. Судя по обилию фото Тихановского с российскими либералами и шоу-звёздами, не трудно даже простому обывателю провести соответствующие параллели.Что же произошло в Гродно? Произошедшее, на мой взгляд, еще раз ярко демонстрирует лицемерие Тихановского-«политика». Он ведь уже видит себя патрицием-политиком, а электорат – это просто плебс. И программа реформ ему не нужна, даже символическая. И жена-кандидат на подобных акциях ему не нужна, поскольку оберегает её от негатива, как и любой мужчина, любящий свою женщину. Его вполне устраивает электорат из посторонних ему людей, готовый размахивать вместе с ним тапком и горланить кричалки, который потом можно смело и без лишних эмоций бросить на баррикады.И не знает он, как себя вести со своими оппонентами. Подошедших с вполне логичным вопросом об отсутствии на пикете в Гродно Светланы Тихановской женщин он попросту грубо назвал провокаторами и затеял с ними, словно базарная баба, словесную перебранку. На, мягко говоря, неджентльменское поведение Тихановкого отреагировали двое сотрудников милиции, попросив «политика» вести себя корректно, за что один был тут же повален на асфальт озверевшими сторонниками «блохера». В результате, правоохранительные органы отреагировали вполне адекватно и законно, ибо никакая власть, даже самая эталонная европейская демократия, на подобных акциях не потерпит беспорядка и хаоса.

Юрий Шиманский