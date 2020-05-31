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Виктор Бабарико: 75 тысяч подписей

31.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сайт Виктора Бабарико сообщает, что за выдвижение экс-главы "Белгазпромбанка" кандидатом в президенты уже собрано 75 тысяч подписей.




Напомним, что для регистрации кандидатом в президенты достаточно 100 тысяч подписей. Однако самый популярный в интернете претендент на президентское кресло ставил себе планку в миллион подписей. До намеченного пока далеко. 

Сегодня Виктор Бабарико намерен обратиться в СМИ, а в понедельнк -- в Центризбирком с обращением о нарушении избирательного законодательства уже на начальном этапе выборной кампании. Как известно, один из претендентов начал свою кампанию с запугивания и очернения оппонентов. И фамилию этого претендента знают все. Бабарико видит в этом нарушение закона и намерен заставить ЦИК реагировать. 
 
 
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Сайт Виктора Бабарико сообщает, что за выдвижение экс-главы "Белгазпромбанка" кандидатом в президенты уже собрано 75 тысяч подписей.
 
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