ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусский «антицеллюлит» и маска, которая поможет коже взбодриться. Косметические новинки мая

31.05.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Косметические компании продолжают выпускать новинки, несмотря на пандемию. А мы, в свою очередь, продолжаем делиться с вами интересными бьюти-запусками месяца и рассказываем, на что из этого точно не стоит тратить свои деньги. Все средства из нашей подборки доступны жителям Беларуси в режиме онлайн: их можно найти как в зарубежных, так и в отечественных интернет-магазинах.

Вероятно, большинству из нас провести отпуск на берегу моря в этом году не удастся. Но самоизоляция — не повод расслабляться и забивать на уход за телом. Тем более, когда компания Bielita радует антицеллюлитными новинками: в мае линейка Professional body care пополнилась ароматными средствами с говорящим названием Choco SPA.

Начать домашнее СПА можно с кремового скраба. В его составе — порошок скорлупы сладкого миндаля и молотый кофе (натуральные абразивы, отвечают за эксфолиацию), кофеин (ускоряет обменные процессы), масло какао и витамин Е (питают и смягчают кожу после процедуры). А после скрабирования нанести на проблемные зоны шоколадную маску-обертывание. Почти салонная процедура! То, что нужно во время карантина.







В преддверии лета многие компании выпускают бронзеры. Не осталась в стороне и марка Guerlain: по сложившейся традиции, в мае в продажу поступила культовая Terracota в различных вариациях.

Мы рекомендуем обратить внимание на пудру в мини-формате: для Guerlain такой скромный объем (а вместе с ним и сниженная цена) — редкость. Отличный вариант, если бронзерами вы пользуетесь редко.


Новую коллекцию бронзеров выпустил и бренд NARS. В нее вошли матовые бронзирующие пудры, пудры с эффектом сияния и знаменитая Laguna в лимитированном исполнении.

Laguna нас не заинтересовала: нет смысла переплачивать за упаковку и напыление, которое уйдет с первым взмахом кисти. А вот матовые бронзеры выглядят здорово и, зная качество NARS, стоят покупки. К слову, именно в формате Matte можно найти удачный оттенок для светлокожих — Vallarta.









Еще одна люксовая новинка мая — тональный крем DIOR Forever Summer Glow. Бренд обещает очень тонкое, естественное покрытие и высокую стойкость: поправлять тон, по заверениям маркетологов, не придется даже спустя сутки. Звучит неплохо, но смущает цветовая линейка: в ней всего 4 оттенка. И, похоже, самый светлый подойдет белорускам только после использования автозагара.


Несколько новых палеток теней вышло у бюджетного бренда Vivienne Sabo. Из четверки мы выделили две — красочную Le cristal и базовую Amoulette. И хотя с тенями Vivienne Sabo обычно у нас не складывается, эти, пожалуй, мы готовы попробовать: по отзывам пользователей, в этот раз пигментация на уровне.







А вы уже нашли подходящий аромат на лето? Если нет, присмотритесь к лимитированной коллекции от Jo Malone: она уже доступна для белорусов.

В серии Spring blossoms четыре одеколона. Yuja (звучит как «Юдзу») — свежие цитрусы с ноткой шалфея. Waterlily — пудровое сочетание белых лилий, нероли, жасмина и белого мускуса. Osmanthus Blossom — комбинация цветочных и фруктовых нот с древесным акцентом. А Silk blossom — нетривиальная подборка из цветов акации, белого перца и мха.













После небогатого на выходы из дома и теплую погоду мая нашей коже не помешает взбодриться. Помочь в этом сможет новая линейка Red ginseng от Bielenda: в ней есть отличные маска и концентрат с экстрактом красного женьшеня, который повышает эластичность и выравнивает тон кожи. Продукты предназначены для однократного применения.







 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все средства из нашей подборки доступны жителям Беларуси в режиме онлайн: их можно найти как в зарубежных, так и в отечественных интернет-магазинах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Левченко, Бушар, Шмидт, Вандарьева и еще шесть эффектных блондинок из мира спорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
31.05.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика