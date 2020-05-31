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Белорусский «антицеллюлит» и маска, которая поможет коже взбодриться. Косметические новинки мая
Источник материала: Tut.by
Косметические компании продолжают выпускать новинки, несмотря на пандемию. А мы, в свою очередь, продолжаем делиться с вами интересными бьюти-запусками месяца и рассказываем, на что из этого точно не стоит тратить свои деньги. Все средства из нашей подборки доступны жителям Беларуси в режиме онлайн: их можно найти как в зарубежных, так и в отечественных интернет-магазинах.
Вероятно, большинству из нас провести отпуск на берегу моря в этом году не удастся. Но самоизоляция — не повод расслабляться и забивать на уход за телом. Тем более, когда компания Bielita радует антицеллюлитными новинками: в мае линейка Professional body care пополнилась ароматными средствами с говорящим названием Choco SPA.
Начать домашнее СПА можно с кремового скраба. В его составе — порошок скорлупы сладкого миндаля и молотый кофе (натуральные абразивы, отвечают за эксфолиацию), кофеин (ускоряет обменные процессы), масло какао и витамин Е (питают и смягчают кожу после процедуры). А после скрабирования нанести на проблемные зоны шоколадную маску-обертывание. Почти салонная процедура! То, что нужно во время карантина.
Мы рекомендуем обратить внимание на пудру в мини-формате: для Guerlain такой скромный объем (а вместе с ним и сниженная цена) — редкость. Отличный вариант, если бронзерами вы пользуетесь редко.
Новую коллекцию бронзеров выпустил и бренд NARS. В нее вошли матовые бронзирующие пудры, пудры с эффектом сияния и знаменитая Laguna в лимитированном исполнении.
Laguna нас не заинтересовала: нет смысла переплачивать за упаковку и напыление, которое уйдет с первым взмахом кисти. А вот матовые бронзеры выглядят здорово и, зная качество NARS, стоят покупки. К слову, именно в формате Matte можно найти удачный оттенок для светлокожих — Vallarta.
Несколько новых палеток теней вышло у бюджетного бренда Vivienne Sabo. Из четверки мы выделили две — красочную Le cristal и базовую Amoulette. И хотя с тенями Vivienne Sabo обычно у нас не складывается, эти, пожалуй, мы готовы попробовать: по отзывам пользователей, в этот раз пигментация на уровне.
В серии Spring blossoms четыре одеколона. Yuja (звучит как «Юдзу») — свежие цитрусы с ноткой шалфея. Waterlily — пудровое сочетание белых лилий, нероли, жасмина и белого мускуса. Osmanthus Blossom — комбинация цветочных и фруктовых нот с древесным акцентом. А Silk blossom — нетривиальная подборка из цветов акации, белого перца и мха.
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Все средства из нашей подборки доступны жителям Беларуси в режиме онлайн: их можно найти как в зарубежных, так и в отечественных интернет-магазинах.
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