В Ивацевичском районе пьяного бесправника останавливали заслоном и стрельбой по колесам

Источник материала: Tut.by

29 мая в Ивацевичском районе пьяный водитель попытался скрыться от ГАИ. Останавливали нарушителя со стрельбой, сообщает пресс-служба МВД .

Видео: МВД

Утром в милицию обратился житель района, который сообщил, что по деревне Стайки едет пьяный водитель на белой Mazda без номеров. Инспекторы обнаружили нарушителя в деревне Алексейки. Водитель проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться.

На помощь пришел второй экипаж ГАИ, а также коллеги из оперативно-дежурной службы. Для остановки нарушителя трассу попытались перекрыть милицейским бусом. Однако водитель объехал препятствие по обочине. В этот момент милиционер, который стоял возле служебного автомобиля, выстрелил из табельного оружия по заднему колесу. Это водителя Mazda не остановило и он продолжил движение.

В итоге на въезде в деревню Михновичи наперерез нарушителю выехал еще один экипаж ГАИ. После этого он остановился и сдался инспекторам.

Медицинское освидетельствование 47-летнего жителя Ивацевичей показало, что автомобилем он управлял в состоянии опьянения. Выяснилось, что водительского удостоверения у него никогда не было и в мае его уже штрафовали за езду без прав. Кроме того ранее его неоднократно задерживали в состоянии опьянения.