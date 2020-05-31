ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Ивацевичском районе пьяного бесправника останавливали заслоном и стрельбой по колесам

31.05.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

29 мая в Ивацевичском районе пьяный водитель попытался скрыться от ГАИ. Останавливали нарушителя со стрельбой, сообщает пресс-служба МВД.

Видео: МВД

Утром в милицию обратился житель района, который сообщил, что по деревне Стайки едет пьяный водитель на белой Mazda без номеров. Инспекторы обнаружили нарушителя в деревне Алексейки. Водитель проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться.

На помощь пришел второй экипаж ГАИ, а также коллеги из оперативно-дежурной службы. Для остановки нарушителя трассу попытались перекрыть милицейским бусом. Однако водитель объехал препятствие по обочине. В этот момент милиционер, который стоял возле служебного автомобиля, выстрелил из табельного оружия по заднему колесу. Это водителя Mazda не остановило и он продолжил движение.

В итоге на въезде в деревню Михновичи наперерез нарушителю выехал еще один экипаж ГАИ. После этого он остановился и сдался инспекторам.

Медицинское освидетельствование 47-летнего жителя Ивацевичей показало, что автомобилем он управлял в состоянии опьянения. Выяснилось, что водительского удостоверения у него никогда не было и в мае его уже штрафовали за езду без прав. Кроме того ранее его неоднократно задерживали в состоянии опьянения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для остановки нарушителя трассу попытались перекрыть милицейским бусом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Музеи и достопримечательности Парижа постепенно возобновляют работу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика