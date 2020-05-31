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Дональд Трамп перенес саммит G7
Источник материала: ОНТ
Президент США перенес саммит Группы семи (G7) с конца июня на сентябрь,
Сообщается, что Трамп намерен пригласить Россию, Индию, Австралию и Республику Корея. В августе 2019 года Трамп заявил, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России.
Как сообщает директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Алисса Фарах, встреча G7 является возможностью собрать «традиционных союзников, чтобы обсудить, что делать с будущим Китая».
Ранее стало известно, что США планировали провести саммит G7 в конце июня в очном формате. На прошлой неделе Трамп заявлял, что встреча, скорее всего, пройдет в Белом доме.
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Президент США перенес саммит Группы семи (G7) с конца июня на сентябрь, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома. Сообщается, что Трамп намерен пригласить...
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