Дональд Трамп перенес саммит G7

Источник материала: ОНТ

Президент США перенес саммит Группы семи (G7) с конца июня на сентябрь, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Сообщается, что Трамп намерен пригласить Россию, Индию, Австралию и Республику Корея. В августе 2019 года Трамп заявил, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России.

Как сообщает директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Алисса Фарах, встреча G7 является возможностью собрать «традиционных союзников, чтобы обсудить, что делать с будущим Китая».

Ранее стало известно, что США планировали провести саммит G7 в конце июня в очном формате. На прошлой неделе Трамп заявлял, что встреча, скорее всего, пройдет в Белом доме.

Фото: © AP Photo/Alex Brandon

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