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Илон Маск ответил на шутку Дмитрия Рогозина спустя 6 лет

31.05.2020 12:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Илон Маск ответил на шутку Дмитрия Рогозина спустя 6 лет

Глава американской космической компании SpaceX Илон Маск, запустивший накануне корабль Crew Dragon, ответил на слова главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, передает ТАСС.

Дело в том, что последние 9 лет американские астронавты отправлялись на орбиту на российских кораблях «Союз». В 2014 году Рогозин предложил США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута.

«Батут работает», – пошутил Маск на брифинге после запуска Crew Dragon. «Это шутка для посвященных», – пояснил он под смех присутствующих со стороны НАСА.

Руководитель НАСА Джим Брайденстайн сообщил, что еще не разговаривал с Рогозиным, однако видел поздравительные комментарии России.

«Они (Россия) верят в сотрудничество и, думаю, что оно по-прежнему будет сильным», – прокомментировал он.

Фото: © AP Photo / Chris Carlson 

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Глава американской космической компании SpaceX Илон Маск, запустивший накануне корабль Crew Dragon, ответил на слова главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, передает ТАСС....
 
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