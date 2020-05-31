Пикет по сбору подписей за Тихановскую проходит возле Комаровки

Сбор подписей за выдвижение жены блогера Тихановского Светланы на пост кандидата в президенты Беларуси проходит у Комаровского рынка в Минске, сообщает корреспондент БДГ.

Пикет был назначен на 12 часов, но люди начали собираться намного раньше.

Люди выстроились к столу сборщиков подписей, очередь протянулась до метро. Во дворах стоят машины ОМОна.

Кандидат группы протеста от Николая Статкевича Ольга Николайчик сообщила, что политик задержан.

Напомним, что блогер Сергей Тихановский был задержан вечером 29 мая во время проведения пикета в Гродно.

Затем его и еще нескольких человек из его окружения этапировали в Минск. Сейчас они находятся в ИВС на Окрестина и проходят по уголовному делу о нападении на сотрудника милиции.

Выдвиженец на роль кандидата в президенты создатель ПВТ Валерий Цепкало поддержал Тихановского, поставив подпись за его жену. Цепкало отметил, что призывает всех ставить подписи за всех, чтобы у народа был выбор: «Мы поддерживаем всех кандидатов на президентских выборах».

Задержание блогра прокомментировал также и Виктор Бабарико, отметивший, что не одобряет произошедшего и действий сотрудников милиции, так как ситуация возникла в ходе провокации.

Белорусская политическая оппозиция также осудила действия властей и призвала людей пользоваться возможностью законно выходить на пикеты по сбору подписей, чтобы показать свой протест. В частности, об этом написал Николай Статкевич, напомнивший, что пикеты по сбору подписей действуют в большом количестве городов и собираться на них - законное право граждан. Прийти на пикеты в разных городах он призвал в воскресенье 31 мая в 12 часов.