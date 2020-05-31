﻿ Барановичский молочный комбинат присоединили к ОАО «Савушкин продукт». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Барановичский молочный комбинат присоединили к ОАО «Савушкин продукт»

31.05.2020 12:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

28 мая внеочередным общим собранием акционеров принято решение о реорганизации и присоединении к ОАО «Савушкин продукт» Барановичского молочного комбината, сообщает «Вечерний Брест».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Оба коллектива проинформировали акционеров о праве выкупа акций в случае несогласия с данным решением.

Акционеры ОАО «Барановичский молочный комбинат», которые голосовали против принятия решения о реорганизации или не были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания акционеров, с 29 мая по 29 июня вправе письменно обратиться в Общество с требованием о выкупе акций по цене 61,71 белорусского рубля за одну акцию.

То же самое касается акционеров ОАО «Савушкин продукт». Для них цена выкупа акций определена общим собранием акционеров и составляет 100 рублей за одну акцию.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 мая внеочередным общим собранием акционеров принято решение о реорганизации и присоединении к ОАО «Савушкин продукт» Барановичского молочного комбината,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Илон Маск ответил на шутку Дмитрия Рогозина спустя 6 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика