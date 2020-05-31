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Барановичский молочный комбинат присоединили к ОАО «Савушкин продукт»
Источник материала: Партизан
28 мая внеочередным общим собранием акционеров принято решение о реорганизации и присоединении к ОАО «Савушкин продукт» Барановичского молочного комбината, сообщает
Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY
Оба коллектива проинформировали акционеров о праве выкупа акций в случае несогласия с данным решением.
Акционеры ОАО «Барановичский молочный комбинат», которые голосовали против принятия решения о реорганизации или не были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания акционеров, с 29 мая по 29 июня вправе письменно обратиться в Общество с требованием о выкупе акций по цене 61,71 белорусского рубля за одну акцию.
То же самое касается акционеров ОАО «Савушкин продукт». Для них цена выкупа акций определена общим собранием акционеров и составляет 100 рублей за одну акцию.
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28 мая внеочередным общим собранием акционеров принято решение о реорганизации и присоединении к ОАО «Савушкин продукт» Барановичского молочного комбината,...
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