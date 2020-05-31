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Подготовку к отопительному периоду следует начинать уже сейчас

31.05.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Может возникнуть вопрос: что произойдет, если не подготовиться к отопительному периоду? Ответ: кроме аварий в инженерных сетях, холодных помещений и простуды, можно получить штраф за административное правонарушение согласно статье 20.11 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Подготовку к отопительному периоду следует начинать уже сейчас

Издревле все хозяева заблаговременно готовились к холодам: запасали сено, продукты, дрова, готовили свой дом к суровой погоде. Не сделаешь всё заранее — зимой будет худо. Например, чтобы дрова давали больше жара и легче загорались, в селах ими нередко запасались за год-два или даже  три — за это время дерево полностью просыхало.

Мир, как и технология, шагнул далеко вперед. Однако люди всё так же готовятся к холодам, чтобы  в  зимнее время обеспечить полноценную жизнь и стабильный уровень производства. На любом современном предприятии  существуют хозяйства — тепловое и электрическое. Их и надо подготавливать к отопительному периоду. Более того, существуют специально созданные или назначенные государственные органы, которые проверяют и допускают тепловое хозяйство предприятия к работе в осенне-зимний  период.

Давайте разберемся, что из себя представляет осенне-зимний период и как к нему готовиться. Осенне-зимний  период — это время, в течение которого проводится комплекс мероприятий, нацеленных на введение в работу систем теплоснабжения, обеспечение и завершение отопительного сезона, отпуск тепла потребителям. Для того, чтобы включить систему теплоснабжения (проще говоря, отопления), нужно получить паспорт готовности, который подписывается руководителем предприятия, готовящегося к отопительному периоду. Паспорт нужно зарегистрировать в Несвижской районной инспекции энергогазнадзора. Чтобы получить паспорт готовности, потребители тепла на основе анализа и опыта работы теплосетей и систем теплоснабжения в предшествующем отопительном периоде составляют план организационно-технических мероприятий по подготовке к очередной зиме в соответствии с предписанием Госэнергогазнадзора и других надзорных органов. Под организационными мероприятиями понимают назначение главного по тепловому хозяйству, подготовку и проверку знаний теплотехнического персонала предприятия, изучение вероятных аварийных происшествий и разработку последовательности действий по решению проблем, составление схем взаимодействия с оперативными отделениями энергоснабжающих организаций в случае аварии, разработку плана действий по энергосбережению на текущий год и тому подобное.

Под техническими мероприятиями подразумевается проверка, ремонт, при надобности — замена оборудования (теплоустановок, трубопроводов, тепловой изоляции), профилактика коммуникаций, гидропневматические и гидравлические испытания, проверка работоспособности и готовности схем теплоснабжения, проведение электрофизических измерений, проверка электроизолирующих средств, ревизия и техническое обслуживание электрооборудования, опломбирование дросселирующих устройств, при необходимости — остекление помещений, их ремонт, проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, а также проведение технического обслуживания и ремонта вводных и внутренних газопроводов по многоквартирному жилому фонду.

Затем можно переходить к регистрации паспорта готовности к осеннее-зимнему периоду  в Госэнергогазнадзоре. После того, как был собран необходимый пакет документов, подтверждающих готовность теплового хозяйства предприятия к зиме, потребуется под контролем инспекторов энергогазинспекции подтвердить отсутствие нарушений Правил техники безопасности и Правил технической эксплуатации теплоустановок и электроустановок объекта. Сроки подписания и регистрации паспортов готовности отражены в графике, утвержденном Несвижским районным исполнительным комитетом. График находится на сайте  Несвижского райисполкома.

Александр Мархель, инспектор Несвижской 

энергогазинспекции.


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Может возникнуть вопрос: что произойдет, если не подготовиться к отопительному периоду? Ответ: кроме аварий в инженерных сетях, холодных помещений и
 
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