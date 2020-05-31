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Прошло уже девять лет. Как изменились актёры из сериала «Закрытая школа»
Источник материала: СТВ
Новости России. Девять лет назад на экраны вышел сериал в жанре мистического триллера с элементами криминальной драмы под названием «Закрытая школа». Предполагалось, что сериал понравится молодёжной аудитории, однако он пришёлся по вкусу людям всех возрастов.
После отличного рейтинга первого сезона «Закрытую школу» продлили на второй, третий и четвёртый сезоны. Зрители с интересом наблюдали за перипетиями судеб главных героев вплоть до выхода последней серии 14 ноября 2012 года. И поскольку прошло уже довольно много времени, мы решили узнать, как изменились актёры, сыгравшие знаковых персонажей в этом сериале.
Дарья Старкова – Агата Муцениеце
Максим Морозов – Павел Прилучный
Андрей Авдеев – Алексей Коряков
Надежда Авдеева – Луиза-Габриэла Бровина
Виктория Кузнецова – Татьяна Космачёва
Мария Вершинина – Юлия Агафонова
Ирина Исаева – Ксения Лаврова-Глинка
Игорь Исаев – Антон Хабаров
Елена Крылова – Ксения Энтелис
Галина Смирнова – Татьяна Васильева
Илья Шевцов – Прохор Дубравин
Кстати, ранее мы вспомнили о другом популярном проекте.
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Новости России. Девять лет назад на экраны вышел сериал в жанре мистического триллера с элементами криминальной драмы под названием «Закрытая школа»....
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