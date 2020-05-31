Прошло уже девять лет. Как изменились актёры из сериала «Закрытая школа»

Источник материала: СТВ

Новости России. Девять лет назад на экраны вышел сериал в жанре мистического триллера с элементами криминальной драмы под названием «Закрытая школа». Предполагалось, что сериал понравится молодёжной аудитории, однако он пришёлся по вкусу людям всех возрастов.

После отличного рейтинга первого сезона «Закрытую школу» продлили на второй, третий и четвёртый сезоны. Зрители с интересом наблюдали за перипетиями судеб главных героев вплоть до выхода последней серии 14 ноября 2012 года. И поскольку прошло уже довольно много времени, мы решили узнать, как изменились актёры, сыгравшие знаковых персонажей в этом сериале.

Дарья Старкова – Агата Муцениеце



Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/agataagata

Максим Морозов – Павел Прилучный



Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/bugevuge

Андрей Авдеев – Алексей Коряков



Фото: instagram.com/alexey_koryakov

Надежда Авдеева – Луиза-Габриэла Бровина



Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/luiza.gabriela.brovina

Виктория Кузнецова – Татьяна Космачёва



Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/tanyakosmacheva

Мария Вершинина – Юлия Агафонова



Фото: кадр из сериала «Закрытая школа» и instagram.com/yulia_agafonova_act

Ирина Исаева – Ксения Лаврова-Глинка



Фото: кадр из сериала «Закрытая школа» и instagram.com/kslavrova

Игорь Исаев – Антон Хабаров



Фото: кадр из сериала «Закрытая школа» и instagram.com/anton_xabarov

Елена Крылова – Ксения Энтелис



Фото: кадр из сериала «Закрытая школа» и instagram.com/kseniya_entelis

Галина Смирнова – Татьяна Васильева



Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/vasileva_vtg

Илья Шевцов – Прохор Дубравин



Фото: кадр из сериала «Закрытая школа» и instagram.com/prokhor.dubravin

Кстати, ранее мы вспомнили о другом популярном проекте.