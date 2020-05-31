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Прошло уже девять лет. Как изменились актёры из сериала «Закрытая школа»

31.05.2020 13:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Девять лет назад на экраны вышел сериал в жанре мистического триллера с элементами криминальной драмы под названием «Закрытая школа». Предполагалось, что сериал понравится молодёжной аудитории, однако он пришёлся по вкусу людям всех возрастов.

После отличного рейтинга первого сезона «Закрытую школу» продлили на второй, третий и четвёртый сезоны. Зрители с интересом наблюдали за перипетиями судеб главных героев вплоть до выхода последней серии 14 ноября 2012 года. И поскольку прошло уже довольно много времени, мы решили узнать, как изменились актёры, сыгравшие знаковых персонажей в этом сериале.

Дарья Старкова – Агата Муцениеце

Прошло уже девять лет. Как изменились актёры из сериала «Закрытая школа»
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/agataagata

Максим Морозов – Павел Прилучный

Прошло уже девять лет. Как изменились актёры из сериала «Закрытая школа»
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/bugevuge

Андрей Авдеев – Алексей Коряков

Прошло уже девять лет. Как изменились актёры из сериала «Закрытая школа»
Фото: instagram.com/alexey_koryakov

Надежда Авдеева – Луиза-Габриэла Бровина

Прошло уже девять лет. Как изменились актёры из сериала «Закрытая школа»
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/luiza.gabriela.brovina

Виктория Кузнецова – Татьяна Космачёва

Прошло уже девять лет. Как изменились актёры из сериала «Закрытая школа»
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/tanyakosmacheva

Мария Вершинина – Юлия Агафонова

Прошло уже девять лет. Как изменились актёры из сериала «Закрытая школа»
Фото: кадр из сериала «Закрытая школа» и instagram.com/yulia_agafonova_act

Ирина Исаева – Ксения Лаврова-Глинка

Прошло уже девять лет. Как изменились актёры из сериала «Закрытая школа»
Фото: кадр из сериала «Закрытая школа» и instagram.com/kslavrova

Игорь Исаев – Антон Хабаров

Прошло уже девять лет. Как изменились актёры из сериала «Закрытая школа»
Фото: кадр из сериала «Закрытая школа» и instagram.com/anton_xabarov

Елена Крылова – Ксения Энтелис

Прошло уже девять лет. Как изменились актёры из сериала «Закрытая школа»
Фото: кадр из сериала «Закрытая школа» и instagram.com/kseniya_entelis

Галина Смирнова – Татьяна Васильева

Прошло уже девять лет. Как изменились актёры из сериала «Закрытая школа»
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/vasileva_vtg

Илья Шевцов – Прохор Дубравин

Прошло уже девять лет. Как изменились актёры из сериала «Закрытая школа»
Фото: кадр из сериала «Закрытая школа» и instagram.com/prokhor.dubravin

Кстати, ранее мы вспомнили о другом популярном проекте.

Как сейчас выглядят актёры сериала «Воронины» – смотрите здесь.

Люди в материале: Агата Муцениеце, Павел Прилучный, Алексей Коряков, Луиза-Габриэла Бровина, Татьяна Космачёва, Юлия Агафонова, Ксения Лаврова-Глинка, Ксения Энтелис, Антон Хабаров, Татьяна Васильева, Прохор Дубравин

 
 
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Новости России. Девять лет назад на экраны вышел сериал в жанре мистического триллера с элементами криминальной драмы под названием «Закрытая школа»....
 
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