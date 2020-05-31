











Форвард стал единоличным лидером в рейтинге лучших бомбардиров сезона в Европе. Его текущий результат — 29 голов в Бундеслиге за 27 встреч.





Его главный преследователь в споре за "Золотую бутсу" —форвард "Лацио" Чиро Иммобиле (27 голов в 26 матчах). Чемпионат Италии возобновится в середине июня. На третьей позиции нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер с 24 голами.





В активе у польского нападающего 43 гола в текущем сезоне во всех турнирах. Поляк повторил свой рекорд результативности за одну кампанию. Столько же мячей он забил в сезоне-2016/17.