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Николай Статкевич задержан по пути на акцию

31.05.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщается в социальных сетях.

Власть продолжает зачищать пул протеста. Видео преследования и задержания политика Николая Статкевича опубликовано в телеграмм-канале Nexta. 


Правозащитникам "Весны" с утра 31 мая сообщают о задержаниях активистов со всей Беларуси. Напомним, на сегодня были объявлены в разных городах Беларуси в 12:00 пикеты по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской. Милиция задерживает сборщиков подписей за Светлану Тихановскую и активистов "Народнай Грамады".
 
 
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