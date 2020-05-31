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Николай Статкевич задержан по пути на акцию
Источник материала: Партизан
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Власть продолжает зачищать пул протеста. Видео преследования и задержания политика Николая Статкевича опубликовано в
Правозащитникам "Весны" с утра 31 мая сообщают о задержаниях активистов со всей Беларуси. Напомним, на сегодня были объявлены в разных городах Беларуси в 12:00 пикеты по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской. Милиция задерживает сборщиков подписей за Светлану Тихановскую и активистов "Народнай Грамады".
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