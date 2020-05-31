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Николая Статкевича увезли в неизвестном направлении, его жена пишет заявление о похищении

31.05.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Николая Статкевича задержали люди в штатском и увезли в неизвестном направлении. Об этом TUT.BY рассказала супруга оппозиционера Марина Адамович. Сейчас она пишет заявлении в милицию о похищении мужа.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Николай Статкевич направлялся на Комаровский рынок, где сейчас проходят пикеты по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Светланы Тихановской, Валерия Цепкало, Виктора Бабарико и Николая Козлова.

По пути на Комаровский рынок машину Статкевича заблокировал автомобиль, в котором находились люди в гражданской одежде.

"После этого машину открыли, вытащили его из нее и увезли в неизвестном направлении", - рассказала TUT.BY супруга оппозиционера Марина Адамович.

В данный момент Марина Адамович находится в Ленинском РУВД, где пишет заявление о похищении мужа.

(Будет дополнено)

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Теги: Минск
 
 
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Оппозиционера задержали по пути к Комаровскому рынку, где сейчас проходят пикеты.
 
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