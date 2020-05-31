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В Витебске собралась огромная очередь к сборщикам подписей

31.05.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В центре Витебска собралась огромная очередь к сборщикам подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси.

У пирамиды ТЦ «Марко-Сити» работают инициативные группы Бабарико, Цепкало, Тихановского и других кандидатов, пишут "Народные новости Витебска".
 
Теги: Витебск
 
 
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В центре Витебска собралась огромная очередь к сборщикам подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси.
 
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