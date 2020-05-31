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В Витебске собралась огромная очередь к сборщикам подписей
Источник материала: Партизан
В центре Витебска собралась огромная очередь к сборщикам подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси.
У пирамиды ТЦ «Марко-Сити» работают инициативные группы Бабарико, Цепкало, Тихановского и других кандидатов, пишут
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В центре Витебска собралась огромная очередь к сборщикам подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси.
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