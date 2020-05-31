Профессор Чикагского университета: Популярность Лукашенко упала так низко, что граждане используют любую возможность для протеста

Фото Владь Гридин, Радыё Свабода





пишет профессор Чикагского университета и НИИ Высшей школы экономики (Москва). — Блогер этот вообще никто, просто популярность Лукашенко, уже 25 лет удерживающего власть без выборов, упала так низко, что граждане используют любую возможность для протеста. Люди стоят в будний день, при том, что выборов давно никаких нет! — Вот это да — знаете, что это за люди на фотографиях? Это жители Гомеля , стоящие в очереди, чтобы поставить подпись за жену блогера, выдвинувшейся в президенты Беларуси, —профессор Чикагского университета и НИИ Высшей школы экономики (Москва). — Блогер этот вообще никто, просто популярность Лукашенко, уже 25 лет удерживающего власть без выборов, упала так низко, что граждане используют любую возможность для протеста. Люди стоят в будний день, при том, что выборов давно никаких нет!





Что привело Лукашенко в эту точку? Конечно, неудачная экономическая политика, приведшая в последнее десятилетие к отставанию от всех соседей…





Если бы Россия не подкармливала Минск , субсидируя, то явно, то неявно, цену на нефть, было бы совсем плохо. До поры до времени Лукашенко помогало то, что наиболее яркие, талантливые граждане — если им было тесно в Минске, имели возможность перебраться в Москву или подальше. Поддерживать популярность среди оставшихся было легче.





По мнению автора, Лукашенко не принял достаточно мер по борьбе с пандемией и провёл парад на 9 мая, в связи с чем многим белорусам пришлось принимать меры самим.





— Что теперь будет? — задается вопросом профессор, и отвечает: — Сложно сказать — власть в авторитарных режимах переходит по разным сценариям. Ещё Макиавелли это отмечал, а с тех пор примеры стали только разнообразнее. Все, например, ждали «жестоких сценариев» в Туркменистане в случае смерти Ниязова (помните, золотая статуя?), а Бердымухамедов (министр здравоохранения!) посадил ниязовских силовиков в тюрьму за неделю и консолидировал власть за месяц. В Узбекистане Каримова сменила какая-то вменяемая, по сравнению с ним, олигархия, но никак не «прямые наследники». И это если сценариев «вмешательства России» не обсуждать.





Ниязов и Каримов — это были вполне сравнимые с Лукашенко деятели. Только вот в отличие от Туркменистана и Узбекистана Беларусь куда более продвинута — и по гражданскому обществу, и по коммуникационным технологиям.





Так что мы эту драму перехода увидим в прямом эфире. Есть и другие индикаторы отличий — похоже, у белорусов накапливается серьёзное отвращение к «вождизму» вообще. Дай-то Бог.









Что писал Сонин о перспективах Лукашенко 10 лет назад







Весной 2011-го в российских «Ведомостях» вышла статья «Правила игры: конец Лукашенко». Тогда профессор писал, что «модель Лукашенко» давно не работает экономически: «После декабрьских выборов он удержался у власти только благодаря контролю над спецслужбами. На пост премьер-министра он был вынужден назначить бесцветного ветерана — любой молодой политик с харизмой и компетентностью для проведения необходимых реформ оказался бы потенциальным конкурентом.





С другой стороны, есть еще некоторое пространство для маневра. Можно занять денег у российского правительства в обмен на какие-то большие уступки, можно пережить девальвацию. Можно, другими словами, немного отдалить конец своего правления».