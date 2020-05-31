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На Социалистической машина сбила подростка
31.05.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Недалеко от Свято-Михайловской церкви сбили пешехода, об этом
ДТП произошло около 12:30 вблизи дома №102 по улице Социалистическая. По предварительной информации, водитель Volkswagen Sharan двигалась в сторону 11-го городка и совершила наезд на девушку подросткового возраста, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Удар пришёл по касательной.
Со слов водителя, пешеход в капюшоне внезапно выбежала на проезжую часть из переулка, не посмотрев по сторонам. Следом остановился автомобиль, у которого имеется запись видеорегистратора.
Подростка забрала машина скорой помощи, на момент прибытия медиков она была в сознании.
Официальной информации о данном ДТП пока нет.
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По предварительной информации, водитель Volkswagen Sharan двигалась в сторону 11-го городка и совершил наезд на девушку подросткового возраста, которая пересекала...
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