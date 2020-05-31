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Сотрудники ГАИ штрафуют тех, кто сигналит в поддержку пикетов
31.05.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сотрудники ГАИ штрафуют тех, кто сигналит в поддержку пикетов по сбору подписей за кандидатов. Сигналить нельзя по
Сотрудники работают со всех сторон, некоторым запрещают парковаться близко к кинотеатру.
Вероятно, пытаются поддерживать порядок, чтобы не было нарушений.
Не советуем сигналить, просто идите и оставьте свою подпись, если есть желание как-то поддержать кандидатов.
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