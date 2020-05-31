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Сотрудники ГАИ штрафуют тех, кто сигналит в поддержку пикетов

31.05.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники ГАИ штрафуют тех, кто сигналит в поддержку пикетов по сбору подписей за кандидатов. Сигналить нельзя по ПДД, это правда.

Сотрудники ГАИ штрафуют тех, кто сигналит в поддержку пикетов

Сотрудники работают со всех сторон, некоторым запрещают парковаться близко к кинотеатру.

Сотрудники ГАИ штрафуют тех, кто сигналит в поддержку пикетов

Вероятно, пытаются поддерживать порядок, чтобы не было нарушений.

Сотрудники ГАИ штрафуют тех, кто сигналит в поддержку пикетов

Не советуем сигналить, просто идите и оставьте свою подпись, если есть желание как-то поддержать кандидатов.

Сотрудники ГАИ штрафуют тех, кто сигналит в поддержку пикетов

Сотрудники ГАИ штрафуют тех, кто сигналит в поддержку пикетов

Сотрудники ГАИ штрафуют тех, кто сигналит в поддержку пикетов Сотрудники ГАИ штрафуют тех, кто сигналит в поддержку пикетов Сотрудники ГАИ штрафуют тех, кто сигналит в поддержку пикетов Сотрудники ГАИ штрафуют тех, кто сигналит в поддержку пикетов Сотрудники ГАИ штрафуют тех, кто сигналит в поддержку пикетов
Сотрудники ГАИ штрафуют тех, кто сигналит в поддержку пикетов Сотрудники ГАИ штрафуют тех, кто сигналит в поддержку пикетов Сотрудники ГАИ штрафуют тех, кто сигналит в поддержку пикетов Сотрудники ГАИ штрафуют тех, кто сигналит в поддержку пикетов

Сотрудники ГАИ штрафуют тех, кто сигналит в поддержку пикетов
 
 
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  Сотрудники ГАИ штрафуют тех, кто сигналит в поддержку пикетов по сбору подписей за кандидатов. Сигналить нельзя по ПДД, это правда. Сотрудники работают со всех...
 
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