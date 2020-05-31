Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники ГАИ штрафуют тех, кто сигналит в поддержку пикетов по сбору подписей за кандидатов. Сигналить нельзя по ПДД , это правда.





Сотрудники работают со всех сторон, некоторым запрещают парковаться близко к кинотеатру.





Вероятно, пытаются поддерживать порядок, чтобы не было нарушений.





Не советуем сигналить, просто идите и оставьте свою подпись, если есть желание как-то поддержать кандидатов.