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Курение убивает каждого десятого взрослого в мире. Всемирный день без табака отмечается 31 мая

31.05.2020 14:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Сегодняшняя дата напоминает человечеству о вреде курения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

31 мая отмечается Всемирный день без табака.

Активисты проводят антимаркетинговую кампанию, которая призывает молодежь присоединиться к борьбе против большого табачного бизнеса.

Что будет с ценами на сигареты в Беларуси?

Курение убивает каждого десятого взрослого в мире. Всемирный день без табака отмечается 31 мая

По данным исследований, во всем мире табак курят 17 % молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Привычка курить приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире. Ежегодно от «табачной эпидемии» умирают около 6 миллионов человек. И если не бороться с проблемой, к 2030 году эта цифра может вырасти до 8 миллионов человек.

Курение убивает каждого десятого взрослого в мире. Всемирный день без табака отмечается 31 мая

Напомним, день без табака организован по инициативе ВОЗ еще в 1988 году.

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Новости мира. Сегодняшняя дата напоминает человечеству о вреде курения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 31 мая отмечается Всемирный день без табака. ...
 
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