Курение убивает каждого десятого взрослого в мире. Всемирный день без табака отмечается 31 мая

Источник материала: СТВ

Новости мира. Сегодняшняя дата напоминает человечеству о вреде курения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

31 мая отмечается Всемирный день без табака.

Активисты проводят антимаркетинговую кампанию, которая призывает молодежь присоединиться к борьбе против большого табачного бизнеса.

Что будет с ценами на сигареты в Беларуси?





По данным исследований, во всем мире табак курят 17 % молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Привычка курить приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире. Ежегодно от «табачной эпидемии» умирают около 6 миллионов человек. И если не бороться с проблемой, к 2030 году эта цифра может вырасти до 8 миллионов человек.





Напомним, день без табака организован по инициативе ВОЗ еще в 1988 году.