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В Кабуле на мине подорвался автобус с журналистами: есть погибшие

31.05.2020 15:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. В столице Афганистана на дорожной мине подорвался микроавтобус с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента погибли два человека. Еще четверо серьезно пострадали. Раненых доставили в больницу.

В Кабуле на мине подорвался автобус с журналистами: есть погибшие

На месте происшествия работают правоохранители. Им предстоит выяснить, был ли взрыв актом терроризма. Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из преступных группировок.

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Новости Афганистана. В столице Афганистана на дорожной мине подорвался микроавтобус с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате...
 
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