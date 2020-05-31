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В Кабуле на мине подорвался автобус с журналистами: есть погибшие
Источник материала: СТВ
Новости Афганистана. В столице Афганистана на дорожной мине подорвался микроавтобус с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента погибли два человека. Еще четверо серьезно пострадали. Раненых доставили в больницу.
На месте происшествия работают правоохранители. Им предстоит выяснить, был ли взрыв актом терроризма. Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из преступных группировок.
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Новости Афганистана. В столице Афганистана на дорожной мине подорвался микроавтобус с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате...
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