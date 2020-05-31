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Николая Статкевича увезли в неизвестном направлении, его жена пишет заявление о похищении
31.05.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Николая Статкевича задержали люди в штатском и увезли в неизвестном направлении. Об этом TUT,BY рассказала супруга оппозиционера Марина Адамович. Сейчас она пишет заявлении в милицию о похищении мужа.
Николай Статкевич направлялся на Комаровский рынок, где сейчас проходят пикеты по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Светланы Тихановской, Валерия Цепкало, Виктора Бабарико и Николая Козлова.
По пути на Комаровский рынок машину Статкевича заблокировал автомобиль, в котором находились люди в гражданской одежде.
«После этого машину открыли, вытащили его из нее и увезли в неизвестном направлении», — рассказала TUT.BY супруга оппозиционера Марина Адамович.
В данный момент Марина Адамович находится в Ленинском РУВД, где пишет заявление о похищении мужа.
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Николая Статкевича задержали люди в штатском и увезли в неизвестном направлении. Об этом TUT,BY рассказала супруга оппозиционера Марина Адамович. Сейчас она пишет...
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