В Барановичах молодой мужчина упал с пятого этажа

Источник материала: Виртуальный Брест

Несчастный случай произошел днем 30 мая в одном из многоэтажных домов на улице Промышленной города Барановичи.







Как «НК» рассказали очевидцы происшествия, мужчину рядом с домом увидели прохожие. О случившемся они сообщили в милицию и вызвали скорую помощь.



Когда на место происшествия прибыли медики, мужчина был еще жив. С многочисленными травмами его госпитализировали.



Однако, как стало известно «НК», спасти 29-летнего мужчину не удалось, он скончался.