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В Барановичах молодой мужчина упал с пятого этажа
31.05.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Несчастный случай произошел днем 30 мая в одном из многоэтажных домов на улице Промышленной города Барановичи.
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Несчастный случай произошел днем 30 мая в одном из многоэтажных домов на улице Промышленной города Барановичи. Как «НК» рассказали очевидцы происшествия,...
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