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Греция откажется от использования 9 видов одноразовых изделий из пластика
Источник материала: СТВ
Новости Греции. Курс на экологичность. Греция начала избавляться от пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вскоре страна откажется от девяти видов изделий, среди которых пищевые контейнеры и стаканы, ватные палочки, одноразовые столовые приборы и тарелки, соломка для напитков.
Чтобы стимулировать утилизацию бутылок из-под напитков, на них будет введена плата в несколько евроцентов. Каждый гражданин сможет получить эти деньги, вернув пластиковую тару.
Стоит отметить, ежегодно в Европе собирается более 26 миллионов тонн пластиковых отходов, из которых перерабатывается менее трети.
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Новости Греции. Курс на экологичность. Греция начала избавляться от пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вскоре страна откажется от девяти...
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