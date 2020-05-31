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На даче в окрестностях Дубровки в тренде лягушачьи лапки, вскоре должна появиться икра

31.05.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Несмотря на Балканский циклон, долетевший до Бреста в субботу, на минувшей неделе сделал немало снимков из жизни фазенды. В солнечную погоду в объективе были лягушки, которые организованными группами выходили позагорать. По фото можно убедиться, что на пляже было не протолкнуться.

На даче в окрестностях Дубровки в тренде лягушачьи лапки, вскоре должна появиться икра

Да и в воде лягушки постоянно раздували свои музыкальные пузыри - резонаторы, с помощью которых звучат их музыкальные трели. Наверное, у них конфетно - букетный период сейчас, в ближайшее время ждём появления в водоёме икры, а затем и шустрых головастиков.

На даче в окрестностях Дубровки в тренде лягушачьи лапки, вскоре должна появиться икра

Кстати, когда-то давно мой друг - известный брестский журналист, поехал в Вильнюс. Собираясь обратно в Брест, купил среди других продуктов баночку черной икры, стоившую всего пару долларов. Надписи на упаковке были только на литовском языке. Дома с семьёй с удовольствием употребили деликатес, который оказался совсем неплох на вкус. Решили всё-таки рассмотреть баночку поближе и обнаружили на ней небольшое изображение лягушки. Переводчика гугловского тогда не было, вот и осталось загадкой, что они ели.

На даче в окрестностях Дубровки в тренде лягушачьи лапки, вскоре должна появиться икра

Кстати, на просторах интернета, нашёл информацию:

Икра лягушачья в некоторых странах считается такой же праздничной вкуснятиной, как красная и черная икра осетровых и лососевых рыб в России. Сегодня на рынке продуктов питания можно найти всевозможные деликатесы, о некоторых из них еще несколько десятилетий назад люди знали лишь понаслышке. А сегодня, если захотеть, к столу можно подать любое блюдо, икра лягушачья не будет исключением. Деликатесы все дороги. Это обусловлено их малой доступностью. Так, одна лягушка откладывает всего около 2 граммов икры. Несложно посчитать, икру от скольких земноводных нужно собрать, чтобы получилась 100-граммовая баночка. Очень часто лягушачью икру добывают браконьеры, уничтожая обитателей водоемов подводными взрывами. Добытая таким варварским образом икра недобросовестными поставщиками зачастую выдается за икру осетровых рыб, ее искусственно подкрашивают.

На даче в окрестностях Дубровки в тренде лягушачьи лапки, вскоре должна появиться икра

Наши дачные кошки черепахового окраса Василиса и её дочь Милка - настоящие любительницы лягушачьих лапок. Постоянно охотятся за зелёными, иногда удачно. На неделе Милка даже поскользнулась на камнях и ухнула в воду.

 
Теги: Брест
 
 
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  Несмотря на Балканский циклон, долетевший до Бреста в субботу, на минувшей неделе сделал немало снимков из жизни фазенды. В солнечную погоду в объективе были...
 
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