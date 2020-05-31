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В Китае десятки рыб по суше отправились на поиски нового дома

31.05.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Необычное природное явление удалось запечатлеть жителям китайского города Чаочжоу, где десятки обитателей местного водоема выбрались из воды и по суше отправились на поиски лучшей жизни.

Видео необычной миграции рыб было выложено на YouTube.


Несколько позже выяснилось, что на видео попали анабасы, также известные как рыбы-ползуны. Как можно понять из названия, отличительной чертой этих существ является способность при необходимости выбираться на сушу ради поисков более подходящей среды обитания.

На суше такие рыбы способны прожить до 10 суток, чего, как правило, оказывается достаточно, чтобы найти новый водоем. Более того, в процессе поиска нового дома такие рыбы могут не только ползти по земле, но и даже забраться на дерево.

Основным ареалом обитания удивительных рыб является Южная Азия и Филиппины.
 
 
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Необычное природное явление удалось запечатлеть жителям китайского города Чаочжоу, где десятки обитателей местного водоема выбрались из воды и по суше...
 
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