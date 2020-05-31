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Мы пытались найти пикет за действующего Президента, но ничего не получилось. Почему?

31.05.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня (31 мая 2020 года) - очень активный день по сбору подписей за кандидатов в Президенты Беларуси. В числе лидеров - действующий глава государства. Мы старались найти пикет, где честный человек может подписаться в его поддержку, но ничего не получилось. А то это даже как-то несправедливо - про всех написали, а про него нет.

Мы пытались найти пикет за действующего Президента, но ничего не получилось. Почему?

Была надежда на Лагуну, но там никого не было у входа, как несколькими днями ранее. Сама палатка, между тем, нашлась в глубине рынка, но там никого. И никто не присылал ничего не почту (электронную), никуда не приглашал, как все остальные. Это странно...

Мы пытались найти пикет за действующего Президента, но ничего не получилось. Почему?

Всю улицу Советскую мы прошли от Машерова до Пушкинской - никого (в смысле пикета в поддержку Лукашенко).

Мы пытались найти пикет за действующего Президента, но ничего не получилось. Почему?

Рискнём предположить, что подписей уже собрали столько, что больше не нужно.

Мы пытались найти пикет за действующего Президента, но ничего не получилось. Почему?

Ну, по крайней мере, мы сделали всё возможное, что было в наших силах.

Мы пытались найти пикет за действующего Президента, но ничего не получилось. Почему?

Если пикет всё же где-то проводился, с удовольствием опубликуем фотографии с него, высылайте.

 
 
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  Сегодня (31 мая 2020 года) - очень активный день по сбору подписей за кандидатов в Президенты Беларуси. В числе лидеров - действующий глава государства. Мы старались...
 
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