Мы пытались найти пикет за действующего Президента, но ничего не получилось. Почему?

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня (31 мая 2020 года) - очень активный день по сбору подписей за кандидатов в Президенты Беларуси. В числе лидеров - действующий глава государства. Мы старались найти пикет, где честный человек может подписаться в его поддержку, но ничего не получилось. А то это даже как-то несправедливо - про всех написали, а про него нет.





Была надежда на Лагуну, но там никого не было у входа, как несколькими днями ранее . Сама палатка, между тем, нашлась в глубине рынка, но там никого. И никто не присылал ничего не почту (электронную), никуда не приглашал, как все остальные. Это странно...





Всю улицу Советскую мы прошли от Машерова до Пушкинской - никого (в смысле пикета в поддержку Лукашенко).





Рискнём предположить, что подписей уже собрали столько, что больше не нужно.





Ну, по крайней мере, мы сделали всё возможное, что было в наших силах.





Если пикет всё же где-то проводился, с удовольствием опубликуем фотографии с него, высылайте.