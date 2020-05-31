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Мы пытались найти пикет за действующего Президента, но ничего не получилось. Почему?
31.05.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня (31 мая 2020 года) - очень активный день по сбору подписей за кандидатов в Президенты Беларуси. В числе лидеров - действующий глава государства. Мы старались найти пикет, где честный человек может подписаться в его поддержку, но ничего не получилось. А то это даже как-то несправедливо - про всех написали, а про него нет.
Была надежда на Лагуну, но там никого не было у входа,
Всю улицу Советскую мы прошли от Машерова до Пушкинской - никого (в смысле пикета в поддержку Лукашенко).
Рискнём предположить, что подписей уже собрали столько, что больше не нужно.
Ну, по крайней мере, мы сделали всё возможное, что было в наших силах.
Если пикет всё же где-то проводился, с удовольствием опубликуем фотографии с него, высылайте.
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Сегодня (31 мая 2020 года) - очень активный день по сбору подписей за кандидатов в Президенты Беларуси. В числе лидеров - действующий глава государства. Мы старались...
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