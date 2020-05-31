Как в Гродно оставляли подписи в поддержку альтернативных кандидатов

Источник материала: Tut.by

В Гродно 31 мая продолжается сбор подписей за выдвижение потенциальных кандидатов в президенты. На Советской площади собирают подписи инициативные группы Светланы Тихановской, Виктора Бабарико, Ольги Ковальковой и Александра Таболича, пишет Hrodna Life .





Уже к 12 часам в центре города собрались несколько сотен гродненцев. Многие говорили, что подписи за потенциальных кандидатов отдали раньше, а в этот день пришли выразить протест в связи с задержанием Сергея Тихановского и его сторонников 29 мая.





























Что 29 мая произошло на пикете в Гродно

Напомним, 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали блогера Сергея Тихановского и еще девять человек. Тихановский шел среди людей, когда его за рукав стала хватать женщина с криками: «Сергей, подождите». Ее смогли оттеснить сторонники Тихановского. Сам блогер назвал ее провокатором.

Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Тут же послышались милицейские свистки, на площади появились омоновцы, которые и задержали блогера .

По данным правозащитников, 29 и 30 мая были задержаны около 15 человек.

«29 мая в Гродно на площади Советской были задержаны лица, в том числе ранее судимые, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности. Среди задержанных — гомельский блогер Сергей Тихановский. Двоим милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они в настоящее время госпитализированы. Следователями возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел», — сообщили днем 30 мая в МВД.

Вечером в субботу Сергея Тихановского и еще семерых задержанных Минск">перевезли в Минск в ИВС на Окрестина.